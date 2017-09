10 tips för dig som vill skänka kläder och prylar till välgörenhet

Second hand-affärer får in för mycket prylar som inte går att sälja. För att hjälpa människor att skänka på rätt sätt har Myrorna gjort en lista som ska hjälpa människor att skänka på rätt sätt.

Myrorna är Sveriges största second hand-kedja. Under förra året samlade man in 8 238 ton textil och 5 920 ton prylar. Men mycket av det som Myrorna och andra välgörenhetsorganisationer får in är i så dåligt skick att det inte går att sälja. Därför har man sammanställt en lista med 10 tips på vad man bör tänka på när man donerar kläder och prylar.

10 tips för den som vill skänka kläder och prylar till återanvändning