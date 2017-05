300 lösningar för en bättre värld

FN har lanserat en ny online-plattform med 300 innovativa lösningar som ska inspirera och hjälpa företag och privatpersoner i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen.

Förra veckan lanserade FN ”The Global Opportunity Explorer”, en online-plattform där man samlat 300 innovativa lösningar som ska inspirera och hjälpa företag och privatpersoner i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen. 17 000 företagsledare och 17 expertpaneler har tillsammans valt ut lösningarna som är indelade i kategorier som energi, livsmedel, byggnader, utbildning, mode och it. Man kan också söka på initiativ inom olika marknader. Tanken är att The Global Opportunity Explorer ska fortsätta växa i takt med att människor nominerar nya lösningar. Förhoppningen är också att de företag som finns representerade på plattformen ska inleda nya samarbeten med varandra. Här är följer lösningar som redan idag finns på The Global Opportunity Explorer:

Duschen som återvinner vatten

Företaget Orbital Systems har tagit fram en dusch som återvinner vatten. Genom att pumpa duschvattnet genom ett filter kan det återanvändas under samma dusch. På så sätt sparar duschsystemet 90 procent av det vatten och 80 procent av den energi som en vanlig dusch kräver. När vattnet renats genom filtret har det dricksvattenkvalitet.

Naturfibrer ersätter kemikalier i nya material

Det svenska företaget OrganoClick har använder sig av olika typer av fibrer för att ge material önskade egenskaper utan att använda kemiska tillsatser. Metoden, som tagits fram i ett samarbete mellan Stockholms Universitet och SLU, innebär att man använder sig av bio-fibrer från trä, textilier och papper för att ge naturmaterial egenskaper som vanligtvis kräver kemikalier. Till exempel har man tagit lärdom av fossiler för att skapa trä som står emot bränder och man har använt delar av Lotusblomman för att skapa vattentäta textilier.

Odlade insekter istället för bekämpningsmedel

BioBees odlade insekter hjälper till att reducera användningen av giftiga bekämpningsmedel i växthus och på fält. Insekterna, getingar, nyckelpigor och löss, attackerar de sjukdomar som skadar växterna. I citrusodlingar runt Medelhavet använder sig BioBees av en teknik som innebär att man skickar ut steriliserade manliga fruktflugor som konkurrerar ut de fertila flugorna. På så sätt kan odlarna minska användningen av kemikalier med 70 procent. Företaget levererar också pollinatörer i form av odlade humlor. På så sätt kan skördarna ökas med 25 procent, jämfört med manuell pollinering.

Takfärgen som neutraliserar luftföroreningar

Företaget Iso Paint Nordic har tagit fram ClimateCooler Catalyst, en takfärg som använder UV-ljus från solen och fukt från luften för att omvandla skadligt kväveoxider till ofarliga salter. Färgen har dessutom en avkylande effekt eftersom den reflekterar solljuset på ett väldigt effektivt sätt.

Länk till Global Opportunity Explorer