Sex tips för att bekämpa korruption

Transparency Internationals tidigare ordförande Huguette Labelle tipsar om sex sätt som företag kan arbeta på för att bekämpa korruption.

Under den andra upplagan av SDG Business Forum som hölls i FN-kvarteret i New York i juli var Transparency Internationals tidigare ordförande Huguette Labelle en av talarna. Under sitt anförande talade Huguette Labelle om hållbarhetsmål nummer 16: fred, rättvisa, starka institutioner, och vikten av att motverka korruption för att uppnå målet. Samtidigt passade hon på att tipsa om sex sätt som företagen kan arbeta för att föregå med gott exempel och bekämpa korruption.

Genom att vara opartisk och transparent och arbeta med integritets- och ansvarsfrågor i alla operationer. Genom att offentligt redovisa och kontinuerligt övervaka de antikorruptionsystem som företagen använder sig av inom samtliga verksamheter Genom att offentliggöra finansiella konton för varje verksamhetsland och tydligt redovisa vad som betalas till varje regering i form av skatter, koncessionsavgifter och andra bidrag. Detta skapar förtroende för företaget eftersom människor kan se hur mycket pengar bolaget betalar till regeringen. Det verkar också avskräckande mot regeringar och andra aktörer som använder sig av utpressning som metod. Genom att registrera de verkliga ägarna till bolag och dotterbolag och verka för att regeringar inrättar offentliga register över ägare till bolag. Genom att stödja och främja reformer på alla nivåer inom statliga institutioner för att säkerställa att de fungerar tillfredsställande och verkar för samhällets förbättring. Genom att initiera och stödja kollektiva åtgärder tillsammans med organisationer i civilsamhället, fackförbund, akademiska institutioner och regeringar.

Syftet med SDG Business Forum är att lyfta företagens roll för att nå de globala hållbarhetsmålen.