66 miljoner träd planterades på 12 timmar

Under en 12 timmar lång trädplanteringskampanj planterades 12 miljoner träd i delstaten Madhya Pradesh i Indien.

Mer än 1, 5 miljoner volontärer deltog i trädplanteringskampanjen som är en del av Indiens åtaganden under Paris-avtalet. Indien, som kommer på tredje plats bland de länder som släpper ut mest växthusgaser, har åtagit sig att plantera fem miljoner hektar skog innan 2030 som ett led i kampen mot klimatförändringarna. Förra året planterades 50 miljoner träd under en dag i delstaten Uttar Pradesh. I år är planteringstakten ännu högre, 66 miljoner träd av olika arter har planterats längs Narmada-floden i Madhya Pradesh. Det rapporterar The Independent.