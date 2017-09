83 procent av dricksvattnet innehåller mikroplaster

I en ny undersökning har kranvatten analyserats av forskare som kan konstatera att 83 procent av vattenproverna var förorenade med mikroplaster.

Undersökningen har genomförts av forskare vid University of Minnesota School of Public Health på uppdrag av Orb Media. Flest förorenade prover, 94 procent, hittades i USA där forskarna bland annat testade vattnet vid kongressbyggnaden, vid miljömyndigheten EPA:s huvudkontor och i Trump Tower i New York. På andra och tredje plats kom Libanon och Indien. I Europa fann man mikroplaster i 72 procent av de vattentester man gjorde. Även det flaskvatten man undersökte innehöll mikroplaster.

Per-Erik Nyström är nationell dricksvattensamordnare på Livsmedelsverket. Han säger att man inte undersökt halten av mikroplaster i svenskt kranvatten men däremot har man undersökt förekomsten av plastpartiklar i några av de sjöar som vattnet hämtas ifrån.

– Mälarens vattenvårdsförbund har gjort mätningar nu i sommar i Mälaren och även i Vättern. Där såg man att det var 28 partiklar per kubikmeter i obehandlat vatten från Mälaren. Det är ungefär en hundradel av det genomsnitt man uppmätt i det europeiska dricksvatten som man testat i den här undersökningen. Det innebär att det borde vara ännu mindre i det renade dricksvattnet i Sverige eftersom svenska vattenverk är duktiga på att ta bort partiklar. Så även om det troligen finns mikroplaster i svenskt dricksvatten så är det förmodligen lägre nivåer än i de länder som redovisas i undersökningen.

Hur farligt är det med mikroplaster i dricksvatten?

– Det finns inga risker som vi känner till idag men vi behöver mer kunskap, det är ett nytt forskningsområde. Men man behöver inte oroa sig för att dricka svenskt kranvatten.

Vad kommer mikroplasterna i dricksvattnet ifrån?

– Undersökningar från Sverige, Norge och Danmark av mikroplaster i havet visar att det framförallt kommer från däck och vägslitage.

Läs Orb Medias studie här