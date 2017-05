Träffa Aktuell Hållbarhet i Almedalen

Sommaren närmar sig snabbt och det innebär också att politikerveckan i Visby snart är här.

2018 är valår och nu pågår partiernas förberedelser med valprogram för fullt. Miljö- och hållbarhetsfrågorna är centrala och veckan i Visby blir ett av de sista stora tillfällena att lyfta in nya idéer innan partiernas valstrategier stänger.

Självklart är Aktuell Hållbarhet på plats på Gotlands museum (Strandgatan 14, Visby) som under året vuxit till en självklar central arena för miljö- och hållbarhetsfrågorna. I år har vi utökat vår närvaro och finns på plats under fyra dagar, måndag till torsdag, och arenan bjuder på närmare 40 seminarier. Läs programmet här.

Vi har fortfarande några få tider kvar på arenan. Hör av dig till Amanda Fröjd Lindsjö om du vill vara med.

Nytt för i år är att vi på Aktuell Hållbarhet på måndagen den 3 juli arrangerar ett exklusivt mingel för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Vi trendspanar, delar ut diplom till Sveriges miljöbästa kommuner och byter erfarenheter. Om du är en kommunrepresentant är du välkommen att anmäla dig här.

Vi arrangerar vi även traditionsenligttorsdagen den 6 juli kl 19.30-23.00 som samlar Sveriges miljö- och hållbarhetsproffs, opinionsbildare och politiker under avslappnade former. Det är obligatoriskt att anmäla sig för att komma in.