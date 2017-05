Amerikanska miljöforskare blev ”Trumpade”

I fredags sparkade den amerikanska miljömyndigheten EPA fem medlemmar av myndighetens vetenskapliga översynsråd. Kritiker menar att uppsägningarna är ett steg i Trump-administrationens arbete med att inskränka EPA:s regulatoriska roll.

I fredags sparkade den amerikanska miljömyndigheten EPA minst fem medlemmar av det vetenskapliga översynsråd som har i uppgift att utvärdera den forskning som myndighetens egna forskare presenterar. Forskningsstudierna används som underlag när lagstiftarna ska ta fram regelverk och restriktioner om allt från skadligt avfall som dumpats i vattnet, till koldioxidutsläpp. Många menar att uppsägningarna är ytterligare ett steg i Trump-administrationens kampanj för att inskränka EPA:s regulatoriska roll och minska den akademiska forskningens inflytande till förmån för industrin och företagen.

En talesman för EPA:s nye chef Scott Pruitt säger till tidningen New York Times att man nu överväger att ersätta de sparkade forskarna med representanter från de industrier vars föroreningar EPA från början var tänkt att reglera. Enligt talesmannen J.P Freire är anledningen till detta att man vill ha personer i rådet ”som förstår vilken inverkan regleringar har för de delar av samhället som påverkas av regleringarna”.

Trump har gett Scott Pruitt i uppgift att radikalt förändra EPA. Bland annat har han beordrat drastiska nedskärningar i budgeten, samt att flera av de initiativ som Obama-administrationen tagit gällande vattenskydd och klimat ska rullas tillbaka. Under de senast veckorna har information om klimatförändringar försvunnit från EPAs webbsida och Scott Pruitt har besökt kolgruvor och berättat att hans myndighet vill arbeta för att återställa kolindustrin.

De medlemmar av EPAs översynsråd som sparkades i fredags fick uppsägningarna via mejl där det stod att deras tre år långa kontrakt hade avslutats och inte skulle förnyas.

”Today I was Trumped. I have had the pleasure of serving on the EPA Board of Scientific Counselors, and my appointment was terminated today.” konstaterade Robert Richardson, miljöekonom vid Michigan State University, och en av de sparkade rådsmedlemmarna på Twitter.