Bank stämd för bristfällig redovisning av klimatrisker

För första gången någonsin kommer en domstol pröva vilka krav som kan ställas på att företag ska rapportera klimatrelaterade risker som en finansiell risk, efter det att en australiensisk bank har stämts av sina aktieägare. Aktieägarna menar att banken har misslyckats med att rapportera klimatrelaterade risker i sin årsredovisning, och är särskilt bekymrade över bankens utlåning till en kontroversiell kolgruva.

Den australiensiska banken Commonwealth Bank of Australia har stämts av aktieägare för att ha misslyckats med att rapportera klimatrelaterade risker i sin årsredovisning. Målet blir det första gången någonsin där en domstol testar vilka krav som kan ställas på att företag ska rapportera klimatrelaterade risker som en finansiell risk i årsredovisningen. Aktieägarna är särskilt bekymrade över bankens utlåning till en kontroversiell kolgruva.

– Det man har valt att göra är att gå på finansiären som möjliggör den kontroversiella verksamheten, vilket är ett klassiskt grepp i miljörätten vid ansvar för föroreningar vid miljöfarlig verksamhet. Om en svensk bank skulle gå in i ett väldigt kontroversiellt projekt utomlands är det inte omöjligt att man skulle riskera samma typ av åtgärder, säger Kristina Forsbacka, expert inom energi, klimat och miljö på advokatbyrån Bird & Bird, till Aktuell Hållbarhet.

Kristina Forsbacka framhåller att det är en liten sannolikhet att ett liknande fall kommer dyka upp i Sverige eftersom svenska banker och företag generellt sett ligger väldigt långt fram inom klimatfrågor. Däremot lyfter hon att ökade krav på redovisning av klimatrisker är en väldigt intressant trend, och menar att det bara är en tidsfråga innan det kommer komma krav på att företag ska rapportera klimatrelaterade risker som en finansiell risk.

Frågan om hur klimatrelaterade risker ska redovisas diskuteras bland annat inom G20-inititativet Financial Task Force on Climate-related Disclosures, som släppte sina rekommendationer för frivilliga riktlinjer i slutet av juni, och inom EU-kommissionens högnivågrupp för hållbar finans som utreder hur Europa kan ställa om till ett hållbart finanssystem.

– Vad jag tycker är väldigt intressant med Financial Task Force on Climate-related Disclosures förslag är att de säger att redovisinngen av klimatrisker ska in i den vanliga finansiella rapporteringen och inte ligga i en miljöredovisning vid sidan om. Vad man behöver komma fram till är olika modeller för att bedöma risker, säger Kristina Forsbacka.

