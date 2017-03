”Burger Kings leverantörer bränner regnskog i Brasilien”

Burger Kings sojaleverantörer bidrar till avverkning av stora regnskogsområden i Brasilien och Bolivia. Det hävdar miljöorganisationen Mighty Earth.

Det är miljöorganisationen Mighty Earth som med hjälp av information som man samlat in från drönare, satelliter och inspektörer på fältet kunnat visa hur lokala bönder i Bolivia och Brasilien använder sig av svedjebruk för att göra plats för sojaodlingar i regnskogen. Sojabönorna säljs till Cargill och Bunge, två av de leverantörer som producerar djurfoder som används för att föda upp de kor som blir till Burger King-hamburgare. Mellan 2011 och 2015 har 700 000 hektar av regnskogen avverkats i Bolivia och Brasilien och det har påverkat hotade djurarter som jaguarer, jättemyrslok och sengångare.

– Burger King är en av världens största matproducenter men man hamnar ständigt i botten när det kommer till miljöskydd. Snabbmatsjätten måste bli bättre på att följa konkurrenter som McDonald´s och kräva att underleverantörerna inte har avverkning av regnskogen som en del av sin affärsmodell, säger Sharon Smith, ansvarig för tropisk skog på organisationen Union for Concerned Scientists, till tidningen The Guardian.

Läs Mighty Earths rapport här