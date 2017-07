CO2-notan till dagens unga: 500 biljoner euro

Ett forskarteam har räknat på hur mycket det kommer kosta dagens unga att begränsa den globala uppvärmningen till en nivå som är säker för framtida generationer. Notan väntas landa på uppemot 500 biljoner euro, vilket till stora delar ska täcka dyr teknik för negativa utsläpp.

Minskade utsläpp av växthusgaser räcker inte för att begränsa den globala uppvärmningen, visar en färsk studie från ett internationellt forskningsteam lett av den kända klimatforskaren James Hansen. Forskarteamet menar att det krävs negativa utsläpp för att planeten ska vara beboelig i framtiden, vilket kan komma att bli en dyr historia beroende på hur kraftiga utsläppsminskningarna blir under de närmsta åren.

Studien visar att den finansiella bördan som kommande generationer står inför landar på uppemot 500 biljoner euro, givet att utsläppen av växthusgaser växer med 2 procent per år. Mellan 2000 och 2015 steg utsläppen i genomsnitt 2,6 procent per år, men under de senaste åren har de globala koldioxidutsläppen stagnerat.

Pengarna väntas bland annat täcka investeringar i teknik som ska suga ut stora mängder koldioxid ur atmosfären. Den teknik som har fått mest uppmärksamhet i dessa sammanhang är koldioxidlagring från biomassa, även kallat BECCS från engelskans bioenergy with carbon capture and storage. Tekniken pekas inte bara ut som kostsam utan även riskabel och osäker.

– Det är tydligt att regeringar lämnar över det här problemet på dagens unga människor. Det kommer varken bli enkelt eller billigt, säger James Hansen i en presskommentar.

Studien är framtagen som forskningsstöd till den pågående utredningen Juliana et al. vs United States, där 21 unga människor har stämt USA:s regering för att bryta mot konstitutionella rättigheter genom att misslyckas med att skydda befolkningen från klimatförändringarna.

– Vi ville kvantifiera bördan som lämnas över till dagens unga människor. Inte bara för att stödja den juridiska processen mot USA:s regering utan även för många andra potentiella rättsprocesser som kan väckas mot regeringar, säger James Hansen.

Forskarteamet konstaterar slutligen att även vid ett scenario där utsläppen minskar med 6 procent per år från och med 2021 kommer det krävas negativa utsläpp för att hålla den globala uppvärmningen på en säker nivå. Vid detta scenario väntas emellertid stora delar av växthusgaserna i atmosfären kunna tas omhand genom bättre jordbruk och djurhållning.