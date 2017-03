De är vinnarna i Sustainergies Cup

Idag presenterades vinnarna i årets upplaga av Sustainergies Cup, tävlingen där studenter tävlar om att lösa verkliga hållbarhetsutmaningar. Aktuell Hållbarhet har talat med två av vinnarna.

Upplägget är det samma som för tidigare år: ett stort antal studenter från hela världen har tävlat om att lösa verkliga problem som tävlingens partners bidragit med. I år har temat varit ”företagens roll i samhället” och partnerorganisationerna Skandia Fastigheter, Energimyndigheten och Atlas Copco har bidragit med varsin problemställning. Skandia Fastigheter efterlyste idéer som skulle hjälpa fastighetsbranschen att tänka cirkulärt. Energimyndigheten ville hitta lösningar för att skapa framtidens energisystem och Atlas Copco ville få inspiration gällande framtidens städer. Aktuell Hållbarhet har talat med två av tävlingens vinnare för att höra lite mer om deras bidrag.

Sebastian Holmström studerar internationellt företagande på masternivå vid Umeå Universitet. Hans vinnande bidrag ”A practical Implementation for the future” är ett smörgåsbord av förbättringsidéer som Skanska Fastigheter kan implementera redan idag. Sebastian Holmström har finkammat utländska företags hållbarhetsarbete på jakt efter goda exempel och idéer som ännu inte kommit till Sverige.

– Många hållbarhetsplaner är ganska utopiska och ligger långt fram i tiden. Jag försökte komma med något mer rationellt genom att titta på lösningar som andra företag redan implementerat och som går att införa idag, berättar Sebastian Holmström som säger att den gemensamma nämnaren för många av de idéer han plockade upp var att det handlade om att hyra istället för att äga.

– Genom att låta ägandet stanna kvar hos det producerande företaget får bolaget starkare incitament för att designa produkter som håller så länge som möjligt och som är lätta att byta ut och laga. Dessutom kan kunden sänka sina kostnader. Den mest intressanta lösningen som jag hittade, och som finns på marknaden redan idag, är Philips som hyr ut ljus istället för att sälja det. Genom att hyra ljus av Philips kan kunden spara in 50-80 procent av sina energikostnader, berättar Sebastian Holmström.

Per Wilhelmsson och Anton Arbman Hansing är ingenjörsstudenter vid Lunds tekniska högskola. För Energimyndighetens har de presenterat sin vinnaridé som de kallar ”Är du laddad”.

– I framtiden kommer elbilar att ha mycket större lagringskapacitet än de har idag. Då kommer man att kunna lagra betydligt mer energi än man själv behöver under dagen i sitt bilbatteri. Den energin kan man sedan sälja tillbaka till elnätet när efterfrågan på energi är stor, till exempel under kvällar, förklarar Per Wilhelmsson

Lösningen skulle ge en arbetsfri inkomst för elbilsägare och bidra till att göra förnybar energi mer konkurrenskraftig genom att bidra till jämnare elpriser.

– Vi har tittat på fluktuationer i elpriset för att se om det skulle vara lönsamt att göra på det här viset. Vad vi kan se så varierar elpriset väldigt mycket vid olika tidpunkter. Om man laddar sin bil på natten när elpriset är lågt, och sedan säljer tillbaka det till elnätet när priset är högt kan man göra en ganska stor vinst på det, säger Per Wilhelmsson.

Det som krävs för att hans och Anton Arbman Hansings idé ska bli verklighet är dels en infrastruktur som gör det möjligt att tanka tillbaka elen till elnätet, och dels ett dataprogram som läser av marknadspriser och automatiskt laddar ur bilarna.

– Så mycket mer komplicerat än så är det inte, säger Per Wilhelmsson.

Den 21-åriga KTH studenten Ylvali Busch vann pris för sin idé ”Hong Kong is killig med”. Hon vill hjälpa Hong Kong att få bukt med sina luftföreningar genom att angripa problemet från tre håll: förflytta högtrafikerade gator till rena tunnlar under marken, installera skiljeväggar av glas vid huvudövergångsställen, och revidera Hong Kongs trafikledningssystem.