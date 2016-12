De bästa gröna innovationerna 2016

2016 har varit ett tungt år. Syrien-kriget fortsätter rasa, det världspolitiska läget oroar många människor och klimatförändringarna får allt mer kännbara effekter i stora delar av världen. Men allt är inte negativt. I och med undertecknandet av Parisavtalet 2015 stod det klart att världens länder var tvungna att satsa mer på grön teknik om man skulle klara av att uppnå målet om en temperaturhöjning på högst 2 grader. Under 2016 har vi sett flera världsförbättrande innovationer. Edie.net har listat de åtta bästa.

Framtidens kyrkogårdar

En del tycker att 2016 är som hämtat ur en futuristisk skräckfilm, och en av årets mest intressanta innovationer skulle faktiskt platsa i en sådan film. Forskare från Columbia University har tagit fram ”Deathlab”, en modell av en framtidskyrkogård där döda kroppar placeras i “minnesbehållare” som snabbar på nedbrytningen av kropparna. Energin som frigörs i processen driver parken. Samtidigt som minnesbehållarna producerar energi, utan att släppa ut några växthusgaser, så ger de förmultnande kropparna ny näring åt jorden.

Rent dricksvatten åt alla

Under OS i Rio de Janeiro lyftes flera globala miljöfrågor, bland annat bristen på tillgång till rent dricksvatten. LifeStraw är en norsk uppfinning som tar bort 99, 9 procent av vattenburna bakterier och parasiter. Sugröret som kostar 20 dollar klarar att rena upp till 1000 liter vatten och gör det möjligt att dricka ur vattensamlingar som annars skulle göra människor sjuka.

Island förvandlar koldioxid till sten

Det var inte bara under fotbolls-EM som Island gjorde en stark insats, även på det gröna teknikområdet har det lilla landet presterat i år. Island har introducerat en ny metod för koldioxidlagring som tar till vara på landets unika förutsättningar. I projektet, som fått namnet the ”CarbFix Project”, pumpas koldioxid djupt ner i den vulkaniska berggrunden under Island. När gasen kolliderar med kalcium, magnesium och järn blir den till solid karbonatsten. Metoden har testats i världens största geotermiska anläggning i Hellisheidi. De isländska forskarna trodde att den kemiska reaktionen skulle ta 200 år och blev därför positivt överrraskade när den visade sig bara ta två år. Idag kan Island lagra 5000 ton koldioxid per år med CarbFix men under 2017 planerar man att utvidga projektet så att man kan lagra 10 000 ton CO2 per år.

3D-printade korallrev

Korallblekning är en av de många effekterna av klimatförändringarna. När korallerna bleks så försvinner många av de arter som utgör det känsliga ekosystemet runt korallerna. För att förhindra att reven dör ut helt har organisationen ”The Reef Design Lab” och arkitekten James Gardiner inlett försök med 3D-printade koraller. De färgglada replikerna lockar till sig de marina djur som dras till revens starka färger. Replikerna tillverkas av ett sandstensliknande material som har lågt koldioxidfotavtryck.

Vertikalodling

Trenden med vertikalodlade grödor sprider sig. Med energisnåla led-lampor är det möjligt att odla på höjden i utrymmen utan fönster. På så sätt kan en del av livsmedelsproduktionen flytta till städerna där maten konsumeras. Vertikalodling kräver dessutom mindre vatten än traditionell odling.

Tunnelbussar

Under Beijing International High Tech Expo presenterades en ny kinesisk jättebuss som kan revolutionera framtidens megastäder. Bussen är utformad som en tunnel på hjul som färdas över biltrafiken medan passagerarna sitter ovanpå. Bussen som drivs av elbatterier rymmer lika många passagerare som 40 vanliga bussar.

Ecoship

Ecoship är ett koncept som utvecklas av Peace Boat och DNV GL. Det bygger på flera olika system som minskar utsläppen, tar vara på överskottsenergi och minimerar vattenkonsumtionen. Det 55 000 ton tunga skeppet ska ha solpanelsbeklädda segel som följer solljusets riktning. Tillsammans med flera vindgeneratorer ska de driva skeppets hybridmotor. Skeppets stängda vatten- och återvinningssystem bidrar också till att man kommer att kunna återanvända mycket av den energi som alstras.

Plastätande haj

Under World Port Days conference presenterade den holländska staden Rotterdam en ny metod för att sorters bort skräp ur i vattnet. Waste Shark är en självgående drönare som flyter på vattenytan och samlar in skräp innan det dras ut till havs. Drönaren kan samla upp till 500 kilo skräp innan den måste återvända till en insamlingsplats för att dumpa sin last. Waste Shark som utvecklats av företaget RanMarine kommer att testas i Rotterdams hamnområde i sex månader. Under den tiden kommer den också att samla information om vattenkvaliteten.