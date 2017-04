Globalt upprop ska förmå klädbranschen att publicera leverantörslistor

Idag är det ett år sedan en fabrik i Bangladesh rasade samman och dödade 1100 arbetare. För att förhindra liknande olyckor i framtiden har en global koalition av fackförbund och människorättsorganisationer gått ut med ett upprop för att förmå klädbranschen att publicera leverantörslistor.

En global koalition av fackföreningar och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter har startat ett upprop för att förmå klädföretag att publicera information om vilka underleverantörer man använder sig av och var man producerar sina kläder.

Idag är det fyra år sedan en fabrik i Bangladesh rasade samman och dödade 1100 arbetare och skadade 2000. För att förhindra att den här typen av olyckor inträffar i framtiden publicerar koalitionen därför rapporten ”Follow the Thread: The need for Supply Chain Transparency in the Garment and Footwear Industry” där man lyfter fram behovet av en transparent leverantörskedja. I rapporten publicerar man också den respons man fått från de 72 företag som man kontaktat med en uppmaning om att ansluta sig till uppropet om en att publicera sina leverantörslistor. Av de företag koalitionen kontaktat är det hittills bara 17 som ansluter sig till uppropet på alla punkter och lovar att publicera fullständig information om sina leverantörer senast i december 2017.

Koalitionen har också publicerat ett öppet brev till EU-kommissionen där man uppmanar kommissionen att skapa en ”smart mix” av regler som bör stämma överens med FN:s riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter och OECDs riktlinjer för ansvarsfulla leverantörskedjor inom kläd- och skobranschen. Reglerna ska hjälpa de medlemsstater som utvecklar egna initiativ för mer transparenta leverantörskedjor inom klädbranschen. Om initiativen från enskilda länder sak bli effektiva krävs att de backas upp av lagar och regler på EU-nivå menar koalitionen.

Läs rapporten här

Läs brevet till EU-kommissionen här