”Håll utkik efter hållbarhetscertifierad palmolja”

Under de senaste åren har palmolja uppmärksammats som en ohållbar råvara som bidrar till konflikter och miljöförstöring där den odlas. Att undvika palmolja kan vara svårt för konsumenterna eftersom oljan finns i mängder av livsmedel. Men även om fyra femtedelar av världsproduktionen av palmolja sker genom regnskogsskövling, skogsbränder och tvångsförflyttning av ursprungsbefolkning så finns det idag certifierad palmolja som producerats under hållbara förhållanden. För Aktuell Hållbarhet berättar Danielle Morley från Roundtable on Sustainable Palm Oil, ett internationellt certifieringssystem för palmolja, om arbetet hållbar palmolja.

– För närvarande har vi ungefär 3200 medlemmar från hela världen. Våra medlemmar kommer från hela leverantörskedjan, det är palmodlare, raffinaderier, miljöorganisationer, grossistföretag och konsumenter. Tillsammans har man satt upp en lista med kriterier som utgör basen för certifieringen. Certifieringen sköts av tredjeparts kontrollanter som är utbildade och godkända av RSPO.

För närvarande är det bara 21 procent av all palmolja som är producerad enligt RSPOs standard. Men Diane Morley tror att certifierad palmolja kommer att bli allt vanligare.

– Vanliga kunder har ganska nyligen insett att palmolja är en problematisk produkt som är en ingrediens i väldigt många varor. Det var bara 2 år sedan EU införde en lag som sa att det måste stå på innehållsförteckningen vilka grödor en produkt innehöll. Idag finns det flera företag som använder sig av hållbar palmolja men som inte skriver ut det på förpackningen. Vi hoppas att företagen ska använda sig av den här certifieringen och bli bättre på att kommunicera att man använder sig av certifierad palmolja.

Vad kommer ni att arbeta med framöver?

– Just nu håller vi på att utforma kriterier för företag som vill gå utanför standarden och göra ännu mer. Vi håller också på att se över de ursprungliga kriterierna, något vi gör var femte år. Vi jobbar väldigt hårt med att öka efterfrågan på certifierad palmolja. Om vi kan öka andelen certifierad palmolja på de största marknaderna Kina, Indien och Indonesien så kommer det att leda till en betydande ökning av användningen av certifierad palmolja. I övrigt så försöker vi få fler mindre lokala företag att ansluta sig till märkningen. Vi arbetar också med något som vi kallar ”landscape” approach som syftar till att förändra konventionella odlingar så att de kan bli certifierade genom att skapa korridorer där djur kan röra sig och bevara biodiversitet.