H&M:s nya utmaning – klimatpositivt senast år 2040

I samband med att H&M i veckan publicerade sin hållbarhetsrapport släppte företaget också en ny klimatstrategi som ska göra företaget klimatpositivt i hela värdekedjan senast 2040.

Enligt strategin”100% Leading the Change” ska klädjätten nå målet genom att energieffektivisera och investera i förnybar energi och koldioxidreducerande tekniker. Som utgångspunkt för arbetet har H&M satt Paris-avtalet och gränsen på högst två graders uppvärmning. H&Ms hållbarhetschef Pierre Börjesson säger till Aktuell Hållbarhet att man utgått från ramverket för att identifiera vad som är ledarskap inom klimatarbete.

– Vi har kommit fram till att vi måste jobba med hela värdekedjan. Genom att göra processerna i värdekedjan smartare, satsa på återvinning av bomullsfiber, energieffektivisering och förnybar energi kan vi minska utsläppen kraftigt i alla delar av värdekedjan, säger Pierre Börjesson.

I dagsläget är 96 procent av den energi som H&M använder i den egna verksamheten förnybar, men målet är 100 procent och dessutom vill företaget att så många som möjligt av leverantörerna skiftar om till förnybar energi.

– För att hjälpa leverantörerna att gå över till förnybart har vi bland annat gjort work shops i olika produktionsländer. Vi har också träffat regeringsrepresentanter för att diskutera infrastruktur och incitament som kan motivera våra leverantörer att ställa om till förnyelsebar drift, säger Pierre Börjesson.

Men om H&M ska bli klimatpositiva senast 2040 är det inte tillräckligt med de här åtgärderna säger han.

– Även om vi gör stora insatser inom energieffektivisering och förnybar energi, och även om vi motiverar kunderna att använda plaggen längre och återvinna dem så ser vi det som osannolikt att vi kan få bort alla utsläppen i värdekedjan. Det kommer att finnas kunder som tvättar H&M-kläder i länder där det finns smutsig el energimixen, och vi kommer att behöva frakta våra produkter med flyg även om inte alla flygplan drivs med solenergi 2040. Därför har vi satsat på ett nytt fokusområde som är att stärka planetens förmåga att motstå och återhämta sig från klimatförändringarna. Det här är själva diamanten i vår klimatstrategi och den del där vi kan göra störst skillnad, säger Pierre Börjesson.

H&M har delat upp sitt nya fokusområde i tre delar: natural carbon sinks, technological carbon sinks och reductions outside the value chain.

– Naturliga kolsänkor ska stärka naturens egna förmåga och mekanism att suga upp kol och trycka ner det i jorden igen. Här kommer vårt arbete handla om att säkerställa biomassor som regnskogar och urskogar. Sedan kommer vi också arbeta med olika sorters jordbruk och övergången till jordbruk som är mer hållbara ur ett klimatperspektiv. Det här är ju också något som är väldigt relevant för vår värdekedja med bomullsodling och liknande, säger Pierre Börjesson.

När det kommer till teknologiska kolsänkor undersöker H&M för närvarande samarbeten med olika innovatörer och projekt som syftar till att fånga in och binda koldioxid från atmosfären.

– Man kan tänka sig att vi i framtiden kommer att kunna fånga in kol och binda det i olika material via kemiska processer. Bland annat skulle man kunna tänka sig att kol kunde bindas i våra klädhängare eller i kläderna, säger Pierre Börjesson.

I den tredje delen som H&M kallar för ”reduction outside the value change” tittar H&M på hur man kan program som sänker koldioxidutsläpp, men som egentligen är irrelevanta för H&Ms egna värdekedja.

– Genom att lägga ihop de här olika insatserna räknar vi med att minskningen av koldioxid i atmosfären, genom H&Ms insatser, kommer att vara större än de oundvikliga utsläpp som H&M kommer att ge upphov till i framtiden. På så sätt skapar vi en positiv klimateffekt, säger Pierre Börjesson.