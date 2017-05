Hon ska ansvara för social hållbarhet Fortum Värme

Fortum Värme breddar sitt hållbarhetsarbete genom en ny satsning på att minska ungdomsarbetslösheten i Stockholm. Anna Webrell är nytillträdd chef för social hållbarhet.

– Det här är en bred satsning. Dels kommer vi att jobba med skolor för att komma in tidigt hos ungdomar och få dem att förstå att det är viktigt att gå i skolan och våga följa sina drömmar. Här samarbetar vi med en organisation som bygger broar mellan skola och näringsliv. Just nu är vår vd Anders Egelrud med som klasscoach i en klass ute i Alby och tanken är att alla våra medarbetare ska vara med i det här mentorskapet efter sommaren. Vi har också ett annat spår som inriktar sig på arbetsmarknaden och där vi samarbetar med Stockholms Stads arbetsmarknadsförvaltning. Tillsammans försöker vi hitta ett sätt att sysselsätta ungdomar som står lång ifrån arbetsmarknaden hos oss här på Fortum Värme. Målet att ta in 25 personer innan årsskiftet.

Vad har Fortum Värme att vinna på den här satsningen?

– Vi är ett lokalt energibolag och vi vill ta ett större ansvar för staden. Det här är en naturlig fortsättning på Fortum Värmes ansträngningar för att bidra till en hållbar stad.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har jobbat som bolagsstrateg på Jernhusen de senaste 6 åren och där jobbade jag väldigt strategiskt med hållbarhetsfrågor och sedan har jag också ett personligt driv och engagemang när det kommer till social hållbarhet och därför tyckte jag att det här verkade väldigt spännande.