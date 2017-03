Inbyggt åldrande i elprylar – myt eller verklighet del 2

Förra veckan intervjuade Aktuell Hållbarhet Elektronikbranschens vd Klas Elm som menade att ”inbyggt åldrande”, alltså att elektronikföretagen medvetet begränsar livscykeln för en produkt, är en myt. Denna vecka har vi talat med två återvinningsexperter som menar att det stora problemet är billig elektronik av dålig kvalitet.

Förra veckan publicerade Aktuell Hållbarhet en artikel där Elektronikbranschens vd Klas Elm uttalade sig om den utbredda uppfattningen att elektronikföretag ägnar sig åt så kallat ”inbyggt åldrande”, alltså att man medvetet begränsar produkters livslängd för att sälja mer. Artikeln, där Elm avfärdade inbyggt åldrande som en myt, ledde till upprörda reaktioner från många läsare. Denna vecka har Aktuell Hållbarhet ringt upp två representanter för återvinningsbranschen för att höra hur de ser på frågan om inbyggt åldrande.

Oskar Stavrén, marknadschef på recyclingföretaget Kuusakoski, menar att det är svårt att avgöra huruvida elektronikprodukter har en kortare livslängd idag än tidigare. För att göra det skulle man behöva studera produkt för produkt.

– Många av de här elektronikprodukterna som kommer ut är ju nya fenomen, de går inte nödvändigtvis att jämföra med saker som producerats tidigare.

Vad han däremot kan konstatera är att branschen i allt större utsträckning väljer att använda sig av billiga material av sämre kvalitet.

– Det är mer plast och mindre metall i elektronik idag. För miljön är det inte så stor skillnad men för oss som återvinner innebär det ett lägre värde, det blir en större volym elektronikavfall som har ett mindre värde rent råvarumässigt.

Eftersom det sker en snabb utveckling inom elektronikbranschen finns det ofta rimliga skäl till att många nya produkter inte håller lika länge som sina föregångare. Det kan handla om att tekniken är mer avancerad och har fler komponenter. Det kan också handla om att efterfrågan på billig elektronik lett till att man använder sig av billigare material för att kunna pressa priset, med följd att även kvaliteten sjunker. Fredrik Bensen, it- och utvecklingsansvarig på El-kretsen tror att föreställningen om inbyggt åldrande beror på just det faktum att många elektronikprodukter är av väldigt dålig kvalitet.

– Konsumenterna köper för dåliga produkter från början. För två år sedan genomförde vi en studie där vi undersökte hur pass stor del av de produkter som kom in som hade reservdelar och som kunde lagas relativt lätt. Det var under 3 procent som hamnade i den kategorin. Produkterna är inte gjorda för att lagas. Det är slit och släng. Så jag tror att det här handlar mer om hur vi lever och vad vi prioriterar än att det skulle vara ondskefulla företag som bygger in ”kill switches” och liknande.

Att konsumenter är extra misstänksamma när det gäller elektronikprodukter kan bero på att det kan vara svårt att se vad det är för fel på produkten eller avgöra vad det är för kvalitet säger Fredrik Bensen.

– Elektroniken är för det mesta gömd på insidan och du kan ju inte skruva upp din telefon eller lap top för då gäller inte garantin. Du måste lita på tillverkaren.

Ett annat stort problem ur miljösynpunkt är enligt Oskar Stavrén Kuusakoski att vi konsumerar fler och fler olika typer av elektronikartiklar.

– Allt fler saker som vi konsumerar har en elektronisk lösning i sig. Det gör att produkter som leksaker och hushållsprodukter, som tidigare kunde hålla i många år, idag går sönder relativt snabbt. Det leder i sin tur till att vi konsumerar fler artiklar per person, elektronikavfallet ökar och det ökar med lågvärde-elektronik eftersom vi konsumerar billigare artiklar.

Läs artikeln Inbyggt åldrande i elprylar – myt eller verklighet?