Klimatförändringar större trafikfara än mobiltelefoner

2015 blev ett rekordår för allvarliga trafikolyckor i USA och skulden lades från början på användningen av mobiltelefoner. Nu hävdar forskare att det istället kan vara klimatförändringar som ligger bakom den dystra statistiken.

Efter fem decennier av fallande statistik ökade dödsolyckor i trafiken i USA plötsligt med 7, 2 procent under 2015, jämfört med föregående år. Hittills har det ökande antalet olyckor förklarats med att fler människor använder sina mobiltelefoner medan de kör. Nu presenterar dock forskaren Leno Robertson en alternativ teori. Genom att jämföra information om faktorer som körda kilometer och plåtskador på bilarna med väderdata drar Robertson slutsatsen att höjda temperaturer och regn ökar antalet körda kilometer. 0,5 graders temperaturökning ledde i genomsnitt till att varje bilist körde 95 kilometer extra per år. För varje inch regn (2,5 cm) så körde förare av personbilar och lastbilar 105 km mer per år. Eftersom 2015 var ett ovanligt varmt år så var det enligt Robertson med största sannolikhet det ökade antalet bilar på vägarna, till följd av det varma vädret, som ledde till att antalet olyckor ökade.

I studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Injury Prevention argumenterar Leno Robertson vidare att mobiltelefoner inte kan ha orsakat ökningen eftersom studier visat att användningen av mobiler under bilkörning inte ökade under 2015 jämfört med 2014.