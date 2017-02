Klimatrabatt istället för kilometerskatt

DEBATT En klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken. Det föreslår Per Åsling (C) och Anders Åkesson (C) nu när regeringen valt att lägga ner förslaget om en kilometerskatt. "På det sättet använder vi en morot, inte en piska, för att skapa en större efterfrågan på lastbilar som drivs av förnybart", skriver de.

”Det är ingen rocket science”, sade Stefan Löfven i en direktsänd debatt i valrörelsen när det ifrågasattes om han ens skulle hinna få kilometerskatten på plats under mandatperioden. Men det var svårare än statsminister trodde att straffa landsbygden med en skatt på avstånd. Efter massiv kritik, inte minst från oss i Centerpartiet, meddelade regeringen till slut att man backar. Det blir ingen kilometerskatt – i alla fall inte i närtid. Gott så. Det hade varit en katastrof för landsbygden, där många företag hade tvingats betala hundratusentals kronor extra i skatt. Tillväxten av jobb utanför städerna hade sjunkit och i vissa fall hade man till och med behövt sparka folk. Klimatet hade inte gynnats av kilometerskatten. Tvärtom hade förslaget varit rent kontraproduktivt ur klimatsynvinkel, eftersom skogsindustrin hade drabbats av enorma kostnader och fått kraftigt försämrad konkurrenskraft. Den viktiga produktionen av biobränsle och bioprodukter hade därmed åkt på ett ordentligt bakslag. Att byta till järnväg, som var hela regeringens syfte, hade dessutom inte varit möjligt. Dels för att det inte finns tillräckligt med järnvägsräls för att ersätta lastbilstransporterna, många orter saknar helt järnväg, men också för att kapaciteten i järnvägsnätet bara hade kunnat svälja ett fåtal procent av lastbilstrafiken. Sammanfattningsvis var det med andra ord ett väldigt välkommet besked att regeringen nu backar från den skadliga kilometerskatten, även om det förstås hade kunnat komma mycket tidigare. Så vad händer nu? I dag lägger utredaren fram sitt förslag, som alltså redan ratats av dess beställare, regeringen. Därefter finns inga tydliga besked om vad som komma skall. Här är vad regeringen borde göra. Ett av de många felen med förslaget om kilometerskatten är att den drabbar alla lastbilar lika hårt, oavsett utsläpp. Den som kör en lastbil på förnybara bränslen får lika hög skatt som någon som kör en lastbil på diesel. Det är förstås helt orimligt. Vi i Centerpartiet föreslår en klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken. Det innebär rent praktiskt att den som köper en ny, klimatvänlig lastbil får ett avdrag på priset. På det sättet använder vi en morot, inte en piska, för att skapa en större efterfrågan på lastbilar som drivs av förnybart. Det är precis så vi måste jobba för att ställa om fordonsflottan till CO2-oberoende, genom att främja ny teknik och uppmuntra människor och företag att göra klimatvänliga investeringar. Om man bara bestraffar, utan att belöna dem som väljer förnybart, kommer man aldrig få opinionen med sig i den utsträckning som behövs för att omställningen ska kunna ske. Nu väntar vi på regeringens nästa drag. Magdalena Andersson och Karolina Skog har sent omsider insett att kilometerskatten inte är svaret på utsläppen från lastbilstransporterna. Vad kommer i stället? Det vet vi inte i nuläget. Men om regeringen vågar ta fram ett förslag om klimatrabatt för lastbilar, då har de Centerpartiets stöd i riksdagen. Per Åsling (C)

ordförande i skatteutskottet Anders Åkesson (C)

trafikpolitisk talesperson