16.00-16.45 Sjukvården utmaningar inom hållbarhet, klimat och miljö Hälso-och sjukvårdssektorn är i stark tillväxt, samtidigt som samhällets ställer stora krav när det gäller att klara av utmaningarna inom klimat, miljö- och hållbarhet. I Sverige har landstingen och regionerna en viktig roll att spela i omställning till ett hållbart samhälle. Vissa av dem bedriver redan i dag ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete, medan andra skulle kunna lägga in en högre växel. På seminariet lyfter nätverket Nordic Center for Sustainable Healthcare, NCSH, fram de goda exemplen på hållbar utveckling inom nordisk sjukvård som visar på vägar framåt i hållbar riktning. Nyckelaktörer inom området finns på plats för att diskutera nya hållbara lösningar. Innovationskraften är och har varit stor i de nordiska länderna, som i dag är världsledande inom hållbarhet för hälso-och sjukvårdens alla delar. Under seminariet presenteras också planerade programpunkter inför Aktuell Hållbarhet och NCSH:s årliga konferens om hållbar sjukvård i Norden.

Onsdag 5 juli

09.00-09.45 Agenda 2030 – hur långt har Sverige kommit? Vi bjuder på inspiration och handfasta tips från näringsliv och kommuner

Hur långt har Sveriges kommuner och näringsliv kommit i arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030? Är klimatmålen implementerade på strategisk nivå, på vilket sätt och vad kan vi lära av varandra? Sweco avslöjar hur långt kommuner och näringsliv har kommit i sitt Agenda 2030-arbete och bjuder på konkreta exempel och handfasta tips på framgångsrika arbetssätt för att nå klimatmålen. Kom igång med ditt Agenda 2030-arbete. Kom och inspireras av de som kommit längst.

Moderator:

Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och trafikplanering på Sweco

Medverkande:

Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljöverksamhet

Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen, vd Tankesmedjan Global Utmaning

Margareta Rönngren, Kommunalråd Umeå

Tina Karlberg, City Account Manager, Siemens

Arrangör: Sweco

Se repris från sändningen

10.00-10.45 Vem definierar hållbarhet – bör staten ta större ansvar för hållbara upphandlingar i byggsektorn?

Miljömålsberedningen har föreslagit ett klimatpolitiskt ramverk med inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige år 2045. Byggsektorn står för en ansenlig del av de globala utsläppen av växthusgaser och har således mycket att bidra med för att detta mål skall nås. Sverige står nu inför omfattande renoveringar och nybyggnationer och alla är överens om att dessa bör ske på ett hållbart sätt. Trots att många både offentliga och privata aktörer vill upphandla byggmaterial hållbart saknas dock tydlig vägledning i form av statliga regler och rekommendationer för detta. Vem definierar då hållbarhet? Ges kommuner och landsting rätt förutsättningar att upphandla byggprodukter hållbart? Kan en bredare diskussion om hållbarhet och ökad politisk styrning leda till förverkligandet av en cirkulär ekonomi?

Medverkande:

Dag Duberg, Hållbarhetschef Tarkett Nordic

Tommy Lenberg, VD Byggherrarna

Roger Tiefensee, styrelseledamot SKL Kommentus, Nämndsordförande Flens Kommun

Lars Eriksson, Riksdagsledamot (S)

Lena Hagert Pilenås, enhetschef för hållbara byggnader och byggprodukter, Boverket

Moderator: Maria Arkeby, NavPR

Arrangör: Tarkett

Se repris från sändningen

11.00-11.45 Ett fossilfritt Sverige – hur då?

Om 13 år ska alla transporter i Sverige vara fossilfria. För att nå det målet krävs stora insatser av samhällets alla aktörer. Ett stort ansvar vilar på näringslivet. Skogsindustrin är den bransch som är mest beroende av transporter. Samtidigt har skogen en nyckelroll i arbetet med omställningen från fossila bränslen. Även fordonsindustrin har en betydande roll för att omställningen ska lyckas. Samtidigt får inte företagens lönsamhet påverkas negativt. Hur det här ska gå till och vad samhället kan göra för att stötta omställningen diskuteras under detta seminarium med medverkande från Scania, Stora Enso och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Panelister:

Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso

Åsa Petersson, PA- och hållbarhetschef, Scania

Malin Strand, projektledare på regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige

Moderator: Helena Stålnert

Arrangör: Stora Enso

Se repris från sändningen

12.00-12.45 Workshop: Hur förbereder vi oss för nästa flyktingtopp?

Forskningen är överens: vi kan inte prognostisera flyktingrörelser.

Den historiska empirin är också tydlig: hårdare gränsbevakning, regler och fysiska hinder sänker tillfälligt antalet människor som kommer in till ett land, men så småningom återgår det alltid till tidigare nivåer – och högre.

Med kännedom om detta kan vi planera. Men hur? Hur förbereder vi oss för nästa flyktingtopp – ovetande om när den inträffar och hur många människor som då kommer att komma till Sverige?

Välkommen till en miniworkshop där du får tillfälle att samtala och utveckla embryon till en sådan planering, på kommunal, regional och nationell nivå. De idéer som genereras på workshopen kommer att förvaltas och skickas till alla deltagare.

Leder workshopen gör Carlos Rojas, analyschef på Sweden Research och författare till boken ”Var går gränsen? Om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps”

Arrangör: Sweden Research

13.00-13.45 Livepodd: Slå dom inte på käften, slå dom med häpnad istället

Fryshuset har ända sedan start vågat prövat nya okända vägar i arbetet med ungdomar. De har ofta varit framgångsrika och även när det har stormat har de hållit fast vid sina idéer. Hur leder man en organisation av sociala innovatörer? Hur fel får det bli på vägen till goda intentioner? Vad behöver svenska företag förstå när det gäller ungas behov och social hållbarhet? Kom och lyssna på ett lugnt och trevligt samtal med Fryshuset VD Johan Oljeqvist hos CSRPOD:en i livesändning från Aktuell Hållbarhets arena.



Medverkande:

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

Åsa Stenborg, programledare CSRPOD

Torbjörn Olofsson, programledare CSRPOD

Arrangör: CSRPOD och Aktuell Hållbarhet

Se repris från sändningen

14.00-15.45 Ny strategi för fossilfritt transportsystem – hur ser framtidens spelregler ut?

En omställning till fossilfri transportsektor är möjlig men dagens kortsiktiga spelregler har varit en anledning till varför omställningen går för långsamt. Ger den nya strategin för fossilfritt transportsystem de riktlinjer som behövs för att våga satsa klimatsmart med bibehållen långsiktig lönsamhet? Vi som är medlemmar i KNEG menar att framtidens transportlösningar finns inom räckhåll och med en tydlig politisk vision kan vi ta oss dit! Kom och lyssna till oss när vi och ledande politiker diskuterar vad som nu krävs för att realisera och implementera strategin för fossilfritt transportsystem med fokus på tunga transporter!

Medverkande:

Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem

Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket

Henrik Boding, Miljöspecialist, PostNord Sverige

Åsa Håkansson, Affärsutveckling, Preem

Urban Wästljung, Manager Sustainable Transport, Scania

Inger Uhrdin, Head of Cross Divisional Services Schenker Sweden, DB Schenker

Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar

Ulric Långberg, Branschchef, Sveriges Åkeriföretag

Per Arfvidsson, Executive Vice President Operations, Lantmännen

Anders Åkesson , Ledamot i Trafikutskottet, Centerpartiet

Karin Svensson Smith, Ordförande i Trafikutskottet, Miljöpartiet

Moderator: Per-Olof Arnäs, Chalmers

Arrangör: KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg

Se repris från sändningen

16.00-16.45 Förpackningsevolution 3.0

Miljöfrågor för förpackningar har länge handlat om att återvinna material. Vi berättar varför miljön vinner mer på förpackningar som minskar matsvinnet.

Arrangör: The Paper Province

Se repris av sändningen

17.00-17.45 Hållbar modevisning med Remake

Se unika modeplagg från Remake, Stockholms Stadsmissions egna designmärke, under en modevisning på arenan.

Remake, Stockholms Stadsmission är ett mode- och designmärke som står för social och miljömässig hållbarhet. Remake är ett socialt företag vars unika plagg tillverkas lokalt av återbrukat material med målet att nå ökad kvalitet och livslängd.



Missa inte onsdagens klädbyte med Stockholms Stadsmission, Second hand

På arenan kan du under onsdag förmiddag besöka Stockholms Stadsmission Second hand för att lämna in kläder du tröttnat på och hämta ut en för dig ny favorit på eftermiddagen. De plagg som inte finner en ny ägare under dagen får en ny chans via försäljning i Stockholms Stadsmissions second hand butiker.

Arrangör: Stockholms Stadsmission