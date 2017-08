Kvinnor bättre än män på att handla second hand

Intresset för att handla second hand har ökat i Sverige och det är kvinnor som driver utvecklingen.

Enligt en ny undersökning från Tradera och Avfall Sverige har 36 procent av svenskarna köpt second hand-kläder under de senaste tre åren. Det är en ökning med 27 procent. Kvinnor är mer positiva än män, både då det kommer till att handla second hand och då det kommer till att sälja sina kläder vidare. 46 procent av kvinnorna uppger att de shoppat second hand under de senaste tre åren. För männen ligger siffran på 27 procent. Bland de som handlar second hand uppger majoriteten, 72 procent, att de gör det för att det är billigt och lätt att göra fynd. 15 procent uppger att de handlar second hand eftersom det är bra för miljön. Bland de som inte handlar begagnade kläder uppger 46 procent att de inte vill ha på sig något som någon annan har burit. 17 procent säger att det inte passar deras klädstil. Även om andelen svenskar som säljer sina kläder vidare har fördubblats under de senaste tre åren är det fortfarande 14 procent av svenskarna som slänger gamla kläder och skor i soptunnan.

5 tips när du ska sälja kläder på nätet