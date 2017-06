Lena Hök lämnar Skandia för Skanska

Under sina år på Skandia har Lena Hök utnämnts till Sveriges Bästa Hållbarhetschef 2015. De senaste åren har hon också funnits med på Aktuell Hållbarhets lista över de mäktigaste i hållbarhetssverige.

Grattis till det nya jobbet! Hur känns det?

– Jag har haft en jättespännande tid på Skandia men det känns förstås väldigt roligt att gå in i Skanska som är ett ledande byggföretag också internationellt, och där man också satsar mycket på hållbarhet. Skanskas vd Johan Karlström är passionerad och kunnig kring hållbarhetsfrågor och Skanska har bland annat visat att de tar affärsetik på högsta allvar, bland annat genom att välja att lämna vissa marknader när de känt att det inte stämmer med värdegrunden.

Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna inom byggbranschen?

– Miljöfrågan är självklart väldigt viktig inom byggbranschen. Sedan har man också jobbat väldigt mycket med säkerhetsfrågan inom Skanska men det är ju en ständigt aktuell fråga där man aldrig får tappa fokus. En annan viktig hållbarhetsfråga är hur man bygger socialt hållbara samhällen långsiktigt.

Vad känner du att du kan bidra med?

– Det är viktigt att man förstår branschens utmaningar. Inom byggbranschen finns redan flera olika hållbarhetsstandards och liknande men jag tror också påmöjligheten att få till regional samverkan och ”collective impact”. Det är något som vi också tittar på inom Skandia. Vi har ju ett fastighetsbolag som äger ett av Sveriges största köpcentrum och även bostäder i Göteborgsområdet. Där har vi tagit ett grepp kring collective impact och samarbetar med kommuner, Arbetsförmedlingen, ideella organisationer och det lokala näringslivet för att vara med och stärka den sociala hållbarheten, arbetsmarknaden och tryggheten i närsamhället.

Vad är du mest stolt över efter dina år på Skandia?

–Några av de saker jag är stolt över är det erkännande vi fått för att vi jobbar affärsstrategiskt med hållbarhet. Vi fick bland annat en utmärkelse i Fortune magazine förra året, Skandia rankades som nummer 20 på Fortunes ”Change the world-list”. Ikea är det enda svenska bolag som hamnat där tidigare. Ett annat stort ögonblick var ju när Michael Porter, en av världens främsta när det gäller affärsstrategier, lyfte fram Skandia som en föregångare inom hållbarhet och shared value under en konferens i New York i våras. Men det som jag är allra mest stolt över är ändå grundandet av Finanskoalitionen mot barnsexhandel. Det är en så oerhört viktig gärning och att vi fick med oss hela branschen i det. Det är jag otroligt glad över.

När tillträder du?

– Jag tillträder den 28 augusti. Den första tiden kommer jag att försöka träffa så många personer som möjligt från olika delar av affärsverksamheten. Jag tror att det är otroligt viktigt att man förstår hur hållbarhetsarbetet bidrar till verksamheten och vad som är avgörande för affären, både i form av utmaningar och möjligheter. Framförallt finns det otroligt mycket kunnigt hållbarhetsfolk på Skanska, både i Sverige och internationellt som jag ser stort fram emot att få samarbeta med.