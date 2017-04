Vinnaren: ”Vi är inne i en klimatoffensiv nu”

Med en ny klimatlag på gång har Isabella Lövin blivit den kraftinjektion som Hållbarhets­sverige länge saknat. Journalisten som blev politiker har det senaste året visat att hon håller deadline även när det gäller förutsättningar för en fossilfri omställning. Därför är hon mäktigast i Hållbarhetssverige 2017.

Redan när Isabella Lövin tillträdde som biståndsminister 2014 såg hon till att Sverige blev en drivande kraft i det internationella klimatarbetet. När hon efterträdde Åsa Romson som klimatminister i maj förra året fick hon även ansvaret för den nationella klimatportföljen. Sedan dess har Isabella Lövin hållit en hög profil och visat att regeringen prioriterar klimatfrågan.

Den största och viktigaste händelsen inom svensk klimatpolitik så här långt är den blocköverskridande överenskommelsen om ett nytt klimatpolitiskt ramverk.

– Den nya klimatlagen bygger på ett väldigt långsiktigt arbete som många ska ta åt sig äran för. Det är en idé som föddes inom Miljöpartiet där personer som Åsa Romson varit med och mobiliserat ett växande stöd. Klimatlagen är egentligen Miljöpartiets första och viktigaste vallöfte, men all politik är ett lagarbete och det som är så enormt kraftfullt med klimatlagen är att vi har en bred majoritet bakom oss i riks­dagen, säger Isabella Lövin.

Vilken är den största utmaningen på klimatområdet­ just nu?

– Den största utmaningen är de motkrafter som har satts igång i USA där man ju tänker föra en medveten politik för att gynna­ fossila energislag. I och med det ökar risken för att vissa länder nu ser en ursäkt för att inte arbeta med klimatet. Men jag tycker trots allt att det finns all anledning att vara optimistisk. Vi ser att priserna på förnybar energi gått ner kraftigt och här är Kina en viktig faktor.

– Redan i Marrakesh sa Kina att de står fast vid klimatavtalet och kommer leva upp till det, oavsett vad USA bestämmer sig för att göra. Nu gör de enorma investeringar i förnybar energi och det bidrar till att priserna kommer att fortsätta att falla på ett sätt som gör att det blir svårt att gå bakåt i utvecklingen. Teknikutvecklingen inom grön energi gör också att tillgängligheten ökar, och det bidrar till att många fattiga människor kan få tillgång till energi för första gången. Men även om utvecklingen är positiv måste EU vara på sin vakt så att vi inte tappar farten. Tyvärr finns det medlemsländer som har en låg ambitionsnivå och som inte tycker att EU ska göra mer än någon annan. Här är det viktigt att Sverige driver på, tar en ledarroll och föregår med gott exempel.

Hur viktigt är företagens klimatarbete för helheten?

– Klimatarbetet handlar mycket om politiska reformer och styrmedel som gör det möjligt att ställa om, så jag ser politiken som en avgörande faktor.

Det är vi politiker som ska se till att det som är klimatsmart och bra för miljön ska vara lätt och billigt, och det som är dåligt ska vara dyrt och på väg att fasas ut. Med det sagt så är jag medveten om att företagen spelar en viktig roll. Många företag ligger steget före, medan politiken ligger efter, och det är något företagen ska ha en eloge för.

Vilka klimatåtgärder kommer regeringen­ att arbeta med under året?

– Regeringen är inne i en klimatoffensiv som riktar in sig på det som är svårast just nu – att minska utsläppen från transporter.­ Här krävs en rad insatser, reformer och bra politik och det är något som vi kommer­ jobba­ intensivt med under det kommande­ året.