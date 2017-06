Nepalesiska arbetare utnyttjas av rekryterare

Amnesty International slår larm om privata rekryteringsfirmor som lurar nepalesiska arbetare att skuldsätta sig och arbeta för slavlöner.

Bristen på arbeten i Nepal gör att många nepaleser hamnar i händerna på samvetslösa rekryterare som lovar bättre jobb utomlands mot att arbetarna betalar höga avgifter. Det är Amnesty International som rapporterar om nepalesiska arbetare som blivit lurade på allt från lön till arbetsförhållanden. Det är först när migrantarbetarna lämnar Nepal som de förstår att de har blivit lurade men då är det redan för sent och många har skulder till rekryterarna som kan ta dem resten av deras yrkesliv att betala tillbaka. Arbetarnas visum är oftast knutna till deras arbetsgivare och det innebär att de riskerar att bli papperslösa om de lämnar arbetet. Papperslösa arbetare är lätta att återexploatera. Medan de kämpar för att tjäna eller låna pengar för att kunna återvända till Nepal, lever de under hot om att gripas, att sättas i förvar eller att åtalas för brott kopplat till invandring. Under 2016 och 2017 har Amnesty International intervjuat 127 nepalesiska migrantarbetare. Så gott som alla arbetare som Amnesty pratade med hade blivit utsatta för någon form av övergrepp via privata rekryterare.

Läs rapporten här