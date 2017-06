Norge hotar Brasilien med indraget bistånd om skövlingen inte upphör

Norge hotar med att stoppa landets bidrag till Brasiliens Amazonas-fond eftersom skövlingen av regnskogen fortsätter öka.

Sedan 2008 har Norge skänkt 1,1 miljarder dollar till Brasiliens Amazonas-fond. Pengarna ska användas för att motverka skövlingen av regnskogen. I Brasilien minskade avskogningen drastiskt mellan 2008 och 2014 men sedan 2015 har den ökat igen. Under förra året ökade skövlingen med 29 procent till 8000 km². I ett brev till Brasiliens miljöminister José Sarney Filho varnar Norges miljöminister Vidar Helgesen nu för att Norges utbetalningarna till Amazonas-fonden kommer att upphöra om den negativa utvecklingen inte stoppas. I sitt brev kritiserar Vidar Helgesen Brasilien för att ha försvagat skyddet för regnskogen. Landet får också kritik för att kraftigt ha reducerat miljöbudgeten och budgeten för andra departement som ansvarar för att skydda Amazonas. Det rapporterar The Guardian. Under fredagen besöker Brasiliens Michel Temer Norge.