Nu kommer Google maps för luftföroreningar

Sökjätten Google utvecklar ett kartsystem för luftföroreningar. Tanken är att mätutrustning ska kunna monteras på bussar, taxibilar och Uber-bilar som kör runt i städerna.

Google har monterat mätutrustning som mäter luftföroreningar på två Google Streetview-bilar som kör runt i Oakland, Kalifornien. Under det senaste året har bilarna färdats i staden under 6-8 timmar per dag och under den tiden har de samlat in information från i princip varje gata och kvarter i Oakland. Den detaljerade informationen har gett flera nya insikter, bland annat konstaterar Google och samarbetspartnern Environmental Defense Fond, EDF, att mängden luftföroreningar kan skilja sig stort från kvarter till kvarter.

Kartsystemet har många användningsområden. Familjer som ska köpa hus kan titta på hur stora luftföroreningarna är i kvarteret eller se om barnen bör välja en annan väg till skolan. Invånare i kvarteret kan använda data för att påverka lokala politiker och städer kan titta på kartan för att se var man ska sätta in åtgärder för att minska utsläppen. Tanken är att mätutrustningen som idag finns på Googles bilar ska kunna monteras på bussar, Uber-bilar eller andra fordon som kör långa sträckor varje dag.

Google har inte lämnat några uppgifter om när eller om resten av världen får tillgång till tjänsten.