Nu startar Klimatveckan i New York

Den årliga sammankomsten samlar politiker, organisationer, civilsamhälle och näringsliv för att diskutera hur stater, städer och företag tillsammans kan lösa klimatfrågan.

I går startade den årliga klimatveckan i New York. Klimatveckan som arrangeras av organisationen The Climate Group samlar politiker, organisationer, civilsamhälle och näringsliv för att diskutera och demonstrera hur stater, städer och företag kan samarbeta för att lösa klimatfrågan, och se till att världens länder lever upp till klimatavtalet. Sedan Donald Trump i juni fattade beslut om att USA ska lämna Paris-avtalet spelar subnationella aktörer en viktigare roll på klimatområdet, framförallt i USA. Detta är något som kommer att diskuteras under årets Klimatvecka där man bland annat presenterar en ny rapport, ”States, cities and businesses leading the way: a first look at decentralized climate commitments in the US”. Bakom rapporten ligger The Climate Group, New Climate Institute och CDP.

Under Klimatveckan kommer man också att lansera det nya initiativet EV100 som syftar till att snabba på utvecklingen av elfordon och laddinfrastruktur. Initiativets medlemmar är företag som vill byta ut sina transportfordon till elfordon, eller som arbetar med laddinfrastruktur. Vattenfall och IKEA finns bland EV100s tio första medlemmar.

Klimatveckan pågår 18-24 september.