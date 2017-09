Paradiset blir världens första crowdfundade livsmedelskedja

Den hållbarhetsprofilerade matvarukedjan bjuder in alla som vill att bli delägare.

Matvarukedjan Paradiset planerar att bli världens första crowdfundade livsmedelskedja. Från och med den 26 september kan vem som helst bli delägare i Paradiset via plattformen Funded by me. Paradiset, som har en stark hållbarhetsprofil, driver idag tre butiker Stockholm. Genom crowdfundingkampanen hoppas man få in 8 miljoner kronor som ska användas till att öka expansionstakten. De nya delägare som handlar aktier för minst 1000 kronor får handla till 20 procents rabatt under ett års tid.