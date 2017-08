Paris bäst på delningstjänster för fordon

En ny undersökning har rankat de städer som ligger i framkant när det gäller delningstjänster för fordon.

Delningstjänster blir allt mer populära, inte minst de delningstjänster för fordon som finns i städerna. I en ny undersökning från e-handelsplattformen Shopalike har man tittat på vilka av de europeiska huvudstäderna som är bäst på delningstjänster för fordon. Shopalike har undersökt vilka delningstjänster som finns för bil, cykel och moped och jämfört tillgången på fordon per 10 000 invånare, samt genomsnittspriset per timme. Paris toppar listan, följt av Bryssel och Berlin. När det kommer till cyklar hamnar Stockholm på sjunde plats med 13 cyklar per 10 000 invånare men när det kommer till delningstjänster för bilar hamnar Stockholm först på nittonde plats med tre bilar per 10 000 invånare och ett genomsnittspris på 195 kronor per timmes körning. Även här hamnar Paris på första plats med en tillgång på nitton bilar per 10 000 invånare och ett genomsnittspris på 59 kronor per körd timme. Totalt sett, alla fordonstyper inräknade, hamnar Stockholm på femtonde plats.

