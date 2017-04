Personerna på plats 1-10 på listan

1. Isabella Lövin, klimatminister (MP) (12)

2. Hans Rosling, professor i internationell hälsa (postumt) (Ny)

Den folkkäre professorn Hans Rosling slog hål på myter och bekämpade okunskap med fakta. Tillsammans med sonen Ola Rosling och svärdottern Anna Rosling Rönnlund startade Hans Rosling organisationen Gapminder med syfte att upplysa människor om globala utvecklingsfrågor. Efter hans bortgång i februari fortsätter Ola och Anna Rosling Rönnlund Hans Roslings arbete.

3. Parul Sharma, ordförande i delegationen för Agenda 2030 (83)

Som ordförande för regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål leder Parul Sharma arbetet med att ta fram en övergripande handlingsplan för hur de 17 globala hållbarhetsmålen ska genomföras i Sverige. För att klara­ ordföranderollen krävs en gedigen hållbarhetsbakgrund och det har människorätts­juristen Parul Sharma

4. Erik Brandsma, generaldirektör, Energi­myndigheten­ (29)

Erik Brandsma är en nyckelperson när det kommer till att driva frågan om en övergång till ett hållbart energisystem. Energimyndighetens satsning på forskning och innovation har lett till flera intressanta och innovativa lösningar som elvägar, koldioxidfri stålindustri och en batterifabrik.

5. Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårds­verket (8)

Sedan Björn Risinger tillträdde som Naturvårdsverkets generaldirektör 2015 har myndigheten gjort en omorganisation och kraftansträngning för att samordna arbetet med Sveriges miljömål och FN:s 17 hållbarhetsmål. Björn Risinger har förmågan att nå ut till skolor, friluftsliv och frivilligorganisationer med påminnelsen om att naturens resurser är ändliga.

6. Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP) (21)

Under 2016 har Sveriges finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund lanserat en strategi för hållbar konsumtion och drivit på för att styra finansmarknaden i en mer hållbar riktning. Han har även drivit på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

7. Amanda Lundeteg, vd på Allbright Foundation (Ny)

Genom sitt orädda och ambitiösa arbete driver Amanda Lundeteg och Allbright Foundation kampen för ett mer jämställt näringsliv och jämställda arbetsplatser. 2016 hamnade Amanda Lundeteg­ på Aktuell Hållbarhets lista­ över 33 hållbarhetstalanger under 33 år.

8. Cecilia de Pedro, miljöchef, Apotek Hjärtat (Ny)

Cecilia de Pedro har infört miljömärkning av receptfria läkemedel, så att kunderna kan välja de mest hållbara produkterna. Nu kämpar hon för att samma princip ska gälla för de receptbelagda läkemedlen.

9. Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia (32)

Med ett tydligt fokus på mätbara effekter visar Lena Hök hur man skapar affärsvärde genom hållbarhet. Hon blåser liv i hållbarhetsfrågorna med ett engagemang och en entusiasm som väcker intresset också hos de trögaste nejsägarna.

10. Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen (Ny)

Som hållbarhetschef för Lantmännen främjar Claes Johansson samarbete inom branschen. Med uthållighet och idérikedom visar han vägen mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. 2015 startade han upp initiativet Hållbar livsmedelskedja tillsammans med ICA.

