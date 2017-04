Personerna på plats 61-80 på listan

61. Anders Enetjärn, vd Enetjärn Natur (56)

Som vd för Enetjärn Natur har Anders Enetjärn varit med och startat nätverket Business@Biodiversity Sverige. Nätverket vänder sig till företag som vill dela kunskap i frågor som rör biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

62. Antonia Ax:son Johnson, ägare, Axel Johnson-gruppen, grundare, Axfoundation (14)

Som en av de mest inflytesrika kvinnorna inom svenskt näringsliv utnyttar Antonia Ax:son Johnson sin makt för att förändra strukturer,­ hitta nya lösningar­ och ge nya talanger en chans att visa vad de går för. Genom stiftelsen Axfoundation­ har hon varit med och stöttat många viktiga hållbarhetsprojekt.

63. Azita Shariati­, vd, Sodexo (Ny)

Sodexos vd Azita Shariati driver ett företag som sysselsätter­ över 8 000 svenskar och omsätter 3,8 miljarder­ kronor. Under flera år har hon lett ett målinriktat mångfaldsarbete som bland annat lett till att 50 procent av Sodexos företagsledning och distriktschefer i dag består av kvinnor. Azita Shariati har tilldelats flera prestigefyllda utmärkelser. I februari släpptes hennes självbiografi.

64. Paul Alarcón­, hållbarhetschef, Stockholms stad (88)

2015 hamnade Paul Alarcón på Veckans Affärers lista över näringslivets supertalanger. Som hållbarhetschef för Stockholms stad har han framförallt intriktat sig på den sociala hållbarheten och hur staden kan skapa likvärdiga livsvillkor för alla stockholmare.

65. Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan­ (99)

Under 2016 har Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell fortsatt att driva arbetet för en mer hållbar samhällsbyggnadssektor. I tidningsartiklar, seminarier och debattforum har hon vidgat fokus från energianvändningen till andra hållbarhetsfrågor som är viktiga för branschen.

66. Ann-Kristin Belkert, chef, Citylab, Sweden Green Building Council (60)

Ann-Kristin Belkert leder det viktiga arbetet med att göra Sveriges städer mer hållbara. Inom ramen för Sweden Green Building Councils nätverk sker erfarenhetsutbyte mellan experter inom olika områden. SGBC erbjuder också verktyg och utbildningar i miljöcertifieringar av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. På så sätt stödjer man kommuner, företag och organisationer i arbetet med att skapa mer hållbara samhällen.

67. Björn Fondén­, FN-representant, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, TRINE (Ny)

20-årige Björn Fondén startade sin första miljöorganisation när han var 16 år. Han har varit i Almedalen, undersökt textilindustrin i Bangladesh och varit på klimatmötet i Paris. I juli åker han till New York för att som svensk ungdomsrepresentant närvara vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. Till vardags läser han miljövetenskap och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

68. Anna Brismar­, grundare, Green Strategy Sweden (Ny)

Anna Brismar driver­ konsultfirman Green Strategy Sweden som specialiserat sig på hållbarhetsfrågor och cirkulärt synsätt inom modeindustrin. Hon har också startat Circular Fashion Framework, ett internationellt nätverk av yrkesverksamma inom branschen som tillsammans tagit fram en rad principer för hållbara och cirkulära processer inom mode. Anna Brismar har också utvecklat

den digitala plattformen­ circularfashion.com som fokuserar på cirkulär­itet och mode.

69. Johan Hultberg­, ledamot, miljömåls­beredningen (M) (76)

Som representant för det största oppositionspartiet i miljömålsberedning har Johan Hultberg spelat en viktig roll för den historiska överenskommelsen kring det klimatpolitiska ramverket och de nya klimatmålen.

70. Louise König, hållbarhetschef, Coop Sverige (64)

Under många år har Louise König varit en nyckelperson som bidragit till att driva hållbarhetsarbetet inom dagligvaruhandeln framåt. Genom att arbeta med nyckeltal och tydliga målsättningar har hon visat hur hållbarhet kan ge framgångsrika affärer och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling.

71. Sasja Beslik, head of sustainable finance, Nordea (Ny)

Som Head of Responsible Investment på Nordea ansvarade Sasja Beslik för 3 000 miljarder kronor i investeringar. Under förra året utvidgades hans roll till att även innefatta ansvaret för att utveckla Nordeas affärer utifrån ett hållbarhetsperspektiv och se till att hållbarhet blir en del av kunderbjudandet inom flera av bankens affärsområden. Utöver sitt arbete på Nordea har Sasja Beslik flera viktiga styrelseuppdrag.

72. Daniel Badman­, chef för hållbarhet och public affairs, Billerud Korsnäs (Ny)

Under Daniel Badmans tid som ansvarig för hållbarhetsarbetet på Billerud Korsnäs har bolaget toppat prestigefyllda hållbarhetsutvärderingar som CDP Climate och Dow Jones Sustainability Index. Företaget har även stärkt sin roll i samhällsdebatten där man aktivt diskuterat frågor som fossilfri produktion och cirkulär ekonomi.

73. Anna Gedda, hållbarhetschef, H&M (47)

Anna Gedda fortsätter att driva H&M:s omställning mot mer hållbara råvaror och ansvarsfulla produktionsprocesser. Ett klädföretag i H&M:s storlek har stort inflytande och bolagets syn på, och kommunikation runt, producentansvar påverkar hela textil- och modebranschen. Genom att placera sin hållbarhetschef i ledningsgruppen visar H&M att man tar miljö- och hållbarhetsfrågorna på allvar.

74. Stina Bergström­, ledamot, miljömåls­beredningen (MP) (Ny)

Som representant för det parti som föreslog en ny klimatlag redan 2012 har Stina Bergström haft en viktig uppgift att förklara behovet av den nya lagen i Miljömålsberedningen där det inledningsvis var långt ifrån självklart att man skulle nå den breda överenskommelse som man slutligen nådde.

75. Anna Freiholtz­, hållbarhetschef, Uppsalahem (Ny)

Uppsalahems hållbarhetschef Anna Freiholtz har varit starkt drivande bakom det energibesparingsarbete­ som hittills resulterat­ i att bolaget har 17 procent lägre energiförbrukning. Hon står också bakom satsningen på förnyelsebara energikällor och investering i eget vindkraftverk och egna solenergilösningar.

76. Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige (Ny)

Avfall är en viktig­ hållbarhetsfråga­ som berör alla, och Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist har genom sitt arbete som talesperson­ för kommunernas avfallsbolag tagit en framträdande roll inom området. Han har en bred kunskap och ett omfattande nätverk och det har möjliggjort för en relativt liten intresseorganisation att skaffa sig stort inflytande .

77. Patrik Eriksson­, nordenchef, Green­peace (Ny)

Som Nordenchef för Greenpeace får Patrik Eriksson nordbor att engagera sig i organisationens globala hållbarhetsarbete. Under året har Greenpeace bland annat drivit projekt för att skydda stora delar av havet i Arktis från bottentrålning och för att få banker att sluta investera i oljeledningar genom känsliga områden i USA.

78. Jens Holm, riksdagsledamot (V) (67)

Vänsterpartiets miljö­politiske talesperson Jens Holm har haft flera viktiga uppgifter under året. Han har representerat sitt parti i Miljömålsberedningen och som ledamot i det ekonomisk-ekologiska programmet, är Jens Holm också en av de som ansvarar för att se till att programmet omsätts i praktisk politik.

79. Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister­ (30)

Johanna Grant har etablerat sig som en tung röst i debatten om hållbar bilism. Under hennes ledning har Gröna Bilister tagit en ny inriktning och idag arbetar man allt mer med frågor som rör beteendeförändringar och mobilitet.

80. Rickard Nordin, riksdagsledamot (C) (33)

Rickard Nordin är en engagerad politiker som kommit med flera intressanta idéer rörande hållbarhet, inte minst på energiområdet. Under året som gått har han varit en central figur inom både Miljömålsberedningen och Energikommissionen. Hans breda kunskap inom flera områden, och hans skicklighet som politiker, har gjort att han uppskattas av personer på båda sidor blockgränsen. Kanske blir Rickard Nordin vår näste energiminister.

