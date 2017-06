Plasten kan bli ett lika stort globalt hot som klimatförändringarna

2021 kommer den årliga konsumtionen av plastflaskor att uppgå till mer än en halv biljon globalt. Nu varnar experter för att plasten i framtiden kan bli ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna.

Redan idag köps en miljon plastflaskor per minut och även om många av dessa är tillverkade av polyetentereftalat (PET), en plasttyp som kan återvinnas, så byggs systemen för återvinning inte ut i tillräckligt snabb takt. Nu menar experter som tidningen The Guardian talat med att plasten i framtiden kan komma att bli ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna.

Enligt Euromonitor International’s “Global packaging trends report” såldes 480 miljarder plastflaskor under 2016. Det är en stor ökning jämfört med året innan då 300 miljarder flaskor såldes. Ökningen beror bland annat på en ökad efterfrågan på flaskvatten i Asien, som tagit efter den västerländska take away-kulturen skriver The Guardian. Färre än hälften av de flaskor som såldes under förra året samlades in för återvinning, och bara 7 procent av flaskorna blev till nya flaskor. Mycket av plasten hamnade i stället i naturen och i haven. Enligt en studie från Ellen MacArthur Foundation läcker mellan 5 miljarder och 13 miljarder ton plast ut i haven varje år. Så småningom bryts den ner till mikropartiklar som konsumeras av fåglar, fiskar och andra organismer och redan idag varnar forskare för att en del av plasten hamnar på tallriken.

Enligt en ny studie från Universitet i Gent, Belgien, så får människor som regelbundet äter äter fisk- och skaldjur i sig runt 11 000 plastpartiklar varje år. En studie från universitet i Plymouth, som publicerades i augusti förra året, visade att en tredjedel av de brittiska matfiskarna innehöll plast.

De stora dryckesproducenterna står för den största andelen av plastflaskorna. I dag tillverkas endast 6 procent av flaskorna från världens sex största dryckesproducenter av återvunnen plast. Siffrorna kommer från Greenpeace som uppger att en tredjedel av läskföretagen inte har några mål för att öka användningen av återvunnen plast i sina flaskor.

Sverige är ett av de länder i världen som är bäst på återvinning av plastflaskor. Statistik från Pantamera visar att det säljs ungefär 600 miljoner PET-flaskor i Sverige varje år. Under förra året återvanns 82,5 procent av dessa. Även om det är ett bra resultat så innebär det att 105 miljoner flaskor riskerar att hamna i naturen.