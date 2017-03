Rederijätte vill driva lastfartyg med vindkraft

Den danska rederijätten Maersk ska genomföra tester för att se om det är möjligt att driva ett 245 meter långt lastfartyg med vindkraft.

Den danska rederijätten Maersk kommer att genomföra ett test med världens största rotorsegel. Det är det finska startup-bolaget Norsepower som tagit fram seglen som ska monteras på ett 245 meter långt lastfartyg. Rotorseglen ser ut som runda pelare. När vinden blåser mot dem så börjar de rotera och på så vis skapas en framåtrörelse. På Maersks testfartyg kommer man använda sig av el för att driva rotorseglen men den elektricitet som krävs för att driva seglen , 50 kW, är betydligt mindre än den el seglen genererar, 3 MW. Rotorseglen kommer inte ensamma att kunna driva lastfartyget men de kommer att spara in upp till 10 procent av bränslet, eller 1100 ton bränsle per lastfartyg och år. Maersks försök kommer att starta 2018 och pågå under 2019.

2020 sänks svavelhalten i fartygsbränsle. Det innebär att det blir dyrare för rederierna att använda diesel, något som i sin tur betyder att rotorsegel för första gången kan bli kostnadseffektiva.