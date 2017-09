Regeringen presenterar storsatsning på miljö och klimat i höstbudgeten

Regeringen presenterar ett antal budgetsatsningar på miljö och klimat inom områdena transport, energi och internationellt bistånd. "Den största klimatsatsningen någonsin", hävdar regeringen.

Regeringen meddelar i dag att den lägger drygt fem miljarder koronor på klimatomställningsåtgärder och miljösatsningar i den kommande budgeten. Bland de satsningar som presenterats hittills finns en ökning av insatserna för klimat, miljö och hav med cirka 750 miljoner kronor i 2018 års biståndsbudget. Fördelningen görs genom kärnstöd till internationella organisationer, via Sidas bilaterala strategier för klimat, miljö och havsinsatser samt via det statliga bolaget Swedfund.

En annan satsning är en ökning av solinvesteringsstödet med 200 miljoner kronor i år och med 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Regeringen föreslår också en höjning av stödet till 30 procent av investeringskostnaden för alla stödmottagare, från dagens 20 procent, för hushåll som sätter upp solceller på taket.

Slutligen kommer också flera detaljerade förslag på transportområdet, bland annat kring ett bonus-malus-system för bilar. Bonusen för fordon med låga utsläpp föreslås ligga på uppemot 60 000 kronor, samtidigt som nya fordon med höga utsläpp av koldioxid får en högre skatt under de första tre åren.

Under en presskonferens i dag summerade Isabella Lövin och Per Bolund budgetförslagen som ligger i utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård, som för första gången överstiger satsningar på 10 miljarder kronor. Enligt ministrarna själva handlar det om en rekordsatsning på klimat och miljö. Påståendet får också stöd från Naturskyddsföreningen som i en kommentar skriver att satsningen är oöverträffad och mycket välkommen.

”Det finns en spricka i svensk politik för hur mycket hållbarhetsatsningar får kosta. Nu är handsken kastad mot resterande delen av riksdagen”, säger Naturskyddsföreningens ordförande Karin Lexén i en kommentar.