Repris: 08.00-08.45 Urbanisering och sydsvenska gaseller – i vilken tillväxtliga spelar våra kommuner?

Det är lätt att få intrycket av att storstädernas framgång innebär en motgång för resten av landet. Men så är det inte, tvärtom pågår en regional urbanisering där vissa små och medelstora städer växer medan andra krymper. Urbaniseringens kanske viktigaste konsekvens är inte att storstäderna växer, utan snarare att det regionala blir allt viktigare i förhållande till det nationella. Diskussionen exemplifieras av ett antal kommuner i södra Sverige som har analyserats och delats in i tre olika gasellklasser för att beskriva kommunernas utvecklingsmönster.

Medverkande

Joakim Wernberg, forskare

Johan Wessman, vd, Øresundsinstituttet

Susanne Rikardsson, vd, Fastighetsägarna Syd

Expertkommentator: Heidi Avellan, politisk chefredaktör, HD-Sydsvenskan

Arrangör: Fastighetsägarna Syd och Øresundsinstituttet