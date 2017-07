Hur långt har Sveriges kommuner och näringsliv kommit i arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030? Är klimatmålen implementerade på strategisk nivå, på vilket sätt och vad kan vi lära av varandra?

Handfasta tips från Sweco

Sweco avslöjar hur långt kommuner och näringsliv har kommit i sitt Agenda 2030-arbete och bjuder på konkreta exempel och handfasta tips på framgångsrika arbetssätt för att nå klimatmålen. Kom igång med ditt Agenda 2030-arbete. Kom och inspireras av de som kommit längst.

Moderator

Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och trafikplanering på Sweco

Medverkande:

Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljöverksamhet

Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen, vd Tankesmedjan Global Utmaning

Margareta Rönngren, Kommunalråd Umeå

Tina Karlberg, City Account Manager, Siemens

Arrangör: Sweco

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

