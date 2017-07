Your browser does not support iframes.

Till skillnad från privata företag har kommunägda energibolaget Skellefteå Kraft uppdraget att skapa både affärsnytta och samhällsnytta. Affärsnyttan är lätt att mäta och styra men hur skapar och styr vi samhällsnyttan?

Samarbete skapar samhällsnytta

Uppdraget från våra ägare, Skellefteå kommun, ställer krav på oss att förstå och styra värdeskapande ur både ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Ekonomistyrning är lätt liksom mätning och uppföljning av miljöprestanda inom energiproduktionen. När det däremot handlar om att skapa samhällsnytta är det svårare. De flesta av oss är nog ense om att sponsring, infrastruktursatsningar och samarbeten med skola och akademin skapar samhällsnytta. Men hur säkerställer vi det så och hur kan vi mäta och styra den?

Medverkande

Kristina Sundin Jonsson, Kommunchef, Skellefteå kommun

Marianne Bogle, Executive Director, CSR Sweden

Erik Elvingsson Hedén, Managing Director, SB INSIGHT

Catarina Hägglund, Kommunikationschef, Skellefteå Kraft

Arrangör: Skellefteå Kraft