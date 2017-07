Repris: 09.00-09.45 Vad är hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommuner?

Your browser does not support iframes.

Ett seminarium om kommunernas konkreta miljöarbete som tar utgångspunkt i Aktuell Hållbarhet kommunrankning 2017. Presentation och analys av årets resultat och trender. Här möter du också representanter från Sveriges miljöbästa kommuner. Vi belyser frågeställningar som: Vad är hemligheten bakom Sveriges bästa kommuner – prioriteringar, resurs och beslut? Hur kan och borde kommuner arbeta med Agendan 2030 (de nya globala hållbarhetsmålen?) Vilka nya frågor behöver kommunerna hantera de kommande åren?

Moderator: Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

Arrangör: Aktuell Hållbarhet