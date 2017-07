Näringslivet går från att vara komplicerat till komplext. För att kunna möta stora globala utmaningar krävs att vi kan arbeta tvärvetenskapligt och nå samverkan.

Your browser does not support iframes.

Generation X och Y och svenskt näringsliv

Vilka egenskaper krävs i ett näringsliv som driver och accelererar hållbar utveckling och skapar förändring på riktigt? Hur förser arbetsgivare verksamheten med rätt kompetens? Vad krävs för att omvandla unga talangers akademiska kunskaper till affärsnytta och resultat? Möt en insiktsfull panel som vet vad Generation Y och Z vill och behöver men också vad som krävs för att skapa ett starkt svenskt näringsliv på en global marknad där innovation och affärsutveckling ryms inom de planetära gränserna.

Medverkande

Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank och styrelsemedlem Sustainergies

Sasja Beslik, hållbarhetschef Nordea

Erik Hedén, VD SB Insight

Markus Danell, VD Sustainergies

Sara Andersson, initiativtagare Young Sustainability Professionals

Moderator: Karin Nyberg, verksamhetsutvecklare Sustainergies

Arrangör: Sustainergies

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

Följ #aktuellhallbarhet på Twitter.