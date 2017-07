Klimatförändringen är ett faktum med stigande havsnivåer, förändrade nederbördsmönstret med skyfall och perioder av torka vilket ger stora konsekvenser för grundvattennivåer, areella näringar och kustområden.

Anpassning till varmare klimat

Vi behöver redan nu påbörja en omfattande anpassning inom en stor rad områden. På detta seminarium får du en initierad uppdatering om hur vi kan och bör anpassa samhället till ett förändrat varmare klimat. Här fokuserar vi och belyser frågeställningar som:

Vilka klimateffekter kan vi vänta oss i Sverige och vilka blir konsekvenserna?

Vilka förebyggande åtgärder kan och bör vi investera i?

Hur jobbar kommuner och andra centrala aktörer i framkant?

Medverkande

Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket

Rolf Brennerfelt, generaldirektör, SMHI

Maria Gardfjell, kommunalråd (Mp), Uppsala (Sveriges bästa klimatanpassningskommun)

Karin Odén, geotekniker, SGI

Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

Arrangör: Aktuell Hållbarhet, SMHI, SGI, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

