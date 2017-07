Miljömålsberedningen har föreslagit ett klimatpolitiskt ramverk med inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige år 2045. Byggsektorn står för en ansenlig del av de globala utsläppen av växthusgaser och har således mycket att bidra med för att detta mål skall nås. Sverige står nu inför omfattande renoveringar och nybyggnationer och alla är överens om att dessa bör ske på ett hållbart sätt.

Statliga regler och rekommendationer

Trots att många både offentliga och privata aktörer vill upphandla byggmaterial hållbart saknas dock tydlig vägledning i form av statliga regler och rekommendationer för detta. Vem definierar då hållbarhet? Ges kommuner och landsting rätt förutsättningar att upphandla byggprodukter hållbart? Kan en bredare diskussion om hållbarhet och ökad politisk styrning leda till förverkligandet av en cirkulär ekonomi?

Medverkande

Dag Duberg, Hållbarhetschef Tarkett Nordic

Tommy Lenberg, VD Byggherrarna

Roger Tiefensee, styrelseledamot SKL Kommentus, Nämndsordförande Flens Kommun

Lars Eriksson, Riksdagsledamot (S)

Lena Hagert Pilenås, enhetschef för hållbara byggnader och byggprodukter, Boverket

Moderator: Maria Arkeby, NavPR

Arrangör: Tarkett

