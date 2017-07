Repris: 10.00-10.45 Vi skapar bostäder för fler – Örebro först i Sverige med ny modell för social hållbarhet

Your browser does not support iframes.

Örebro kommun är först ut i landet med en juridiskt hållbar modell för markanvisning där en viss andel mark endast säljs till fastighetsägare som bygger bostäder med en lägre hyra. Målet är att öka den sociala hållbarheten, att skapa överkomliga hyror för fler och tillsammans med fastighetsägarna skapa bostadsområden med blandad bebyggelse för ökad social inkludering. Örebro kommun och Botrygg berättar tillsammans om den unika lösningen och diskuterar behovet av fler insatser på området.

Arrangör: Örebro kommun, Stadsbyggnad