Örebro kommun är först ut i landet med en juridiskt hållbar modell för markanvisning. I modellen säljs en viss andel mark endast till fastighetsägare som skapar bostäder för fler och med en lägre hyra.

Skapar bostäder för social inkludering

Målet är att öka den sociala hållbarheten och att skapa överkomliga hyror för fler. Tillsammans med fastighetsägarna skapas bostadsområden med blandad bebyggelse för ökad social inkludering. Örebro kommun och Botrygg berättar om den unika lösningen och diskuterar behovet av fler insatser på området.

Arrangör: Örebro kommun, Stadsbyggnad

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

