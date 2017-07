I övergången till en cirkulär ekonomi är det avgörande att implementera nya affärsmodeller som är mer ekonomisk lönsamma med mer positiva effekter på människa och miljö än dagens modeller.

Cirkulär ekonomi till lönsam verklighet

Detta har företaget GIAB lyckats väl med och är idag ett av landets främsta exempel på hur den cirkulära ekonomins teori kan omsättas till en lönsam verklighet. På fem år har bolaget vuxit från 0,5 MSEK till 100 MSEK i omsättning. Nya hållbara affärsmodeller menar GIAB uppstår genom partnerskap mellan små innovativa bolag och stora samhällsaktörer. Partnerskap som bevisligen inneburit stora ekonomiska besparingar och ett konkret, mätbart hållbarhetsarbete med positiva effekter. GIAB bjuder in till en timmes diskussion kring hållbara affärer och storbolagens outnyttjade potential i den cirkulära ekonomin.

Medverkande:

Ola Alterå, Ansvarig för Regeringens utredning om cirkulär ekonomi

Karin Stenmar, Hållbarhetschef Folksam

Ylva Öhrnell, Miljö- & Kvalitetschef DHL

Markus Larsson, programchef för Klimat och Miljö, Fores

Johan Hultberg, Riksdagsledamot (M) Kronobergs län, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden

Jonas Carlehed, Hållbarhetschef IKEA Sverige

Moderator: Christian Jansson, VD GIAB

Arrangör: GIAB Godsinlösen Nordic AB

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

Följ #aktuellhallbarhet på Twitter.