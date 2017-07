Alla företag säger att etik är viktigt. Men de senaste åren har exemplen varit många på hur företag agerat utan etisk kompass. Det behöver inte handla om att man bryter mot lagen, snarare att man bryter mot det allmänheten, investerarna eller politiken uppfattar som ett etiskt agerande. I vissa fall har ett bristande etiskt agerande stått företagen dyrt i minskat förtroende.

Etik när det verkligen gäller?

Trots stolta deklarationer i årsredovisningar så brister det inte sällan i realiteten. Hur viktig är etiken egentligen för företagen? Är det något man mest bara talar om, men bryter mot då det verkligen gäller? Och hur skapar man en företagskultur där ett etiskt agerande tränger ut i hela organisationen? Möt företrädare för Stora Enso och Telia Company, forskare och kyrkan i ett samtal om etik.

Panel

Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso

Michaela Ahlberg, fd Chief Ethics and Compliance Officer, Telia Company

Johan Tyrberg, Biskop, Lunds stift

Moderator: Helena Stålnert

Arrangör: Stora Enso

