Om 13 år ska alla transporter i Sverige vara fossilfria. För att nå det målet krävs stora insatser av samhällets alla aktörer. Ett stort ansvar vilar på näringslivet. Skogsindustrin är den bransch som är mest beroende av transporter.

Att stötta omställningen

Samtidigt har skogen en nyckelroll i arbetet med omställningen från fossila bränslen. Även fordonsindustrin har en betydande roll för att omställningen ska lyckas. Samtidigt får inte företagens lönsamhet påverkas negativt. Hur det här ska gå till och vad samhället kan göra för att stötta omställningen diskuteras under detta seminarium med medverkande från Scania, Stora Enso och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Panelister

Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso

Åsa Petersson, PA- och hållbarhetschef, Scania

Malin Strand, projektledare på regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige

Moderator: Helena Stålnert

Arrangör: Stora Enso

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

