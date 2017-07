Repris: 11.00-11.45 Restaurering av sjöar- en lönsam affär för kommunerna

Your browser does not support iframes.

Växjö kommun satsar 100 mkr på restaurering av stadsnära övergödda sjöar och räknar med mångdubbelt tillbaka. Tillsammans med Växjö kommun berättar ALcontrol AB om sjörestaureringen i Växjösjöarna och om kommunens engagemang. Varför finns så få liknande exempel i Sverige? Övergödningsproblemen är stora och tydliga på många håll i Sverige. Inget utpekat ansvar för genomförande eller finansiering finns för dessa åtgärder, men EU kräver att Sverige uppfyller målen.

Övergödningsproblemen kring Växjö stad är fortfarande de mest uppenbara vattenmiljöproblemen i Växjö kommun. Samtidigt är problembilden gynnsam: Det handlar i princip uteslutande om att hantera de problem som staden alstrar och har alstrat. Det blir diskussion om hur finansiering ska ske av åtgärder i Sverige och genomgång av tekniska lösningar från Växjö men också vilka mjuka värden såsom välbefinnande, hälsa och en frisk natur för dess egen skull projektet ger.

Medverkande:

Fredrik Holmberg, ALcontrol AB

Andreas Hedrén, Växjö kommun

Thomas Johansson, Enhetschef Havs- och vattenmyndigheten

Moderator: Åsa Karlsson Björkmarker, kommunalråd Växjö kommun

Arrangörer: ALcontrol AB och Växjö kommun