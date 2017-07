Repris: 12.00-12.45 Äldreboende 2030 – Hur utformar vi framtidens goda äldreboende?

Your browser does not support iframes.

Livsstilsförändringar, digitalisering, ökat antal äldre och längre livslängd. Det är några av de faktorer som ställer högre krav på hur våra äldreboenden ska se ut i framtiden. Hur ska vi bygga hållbara äldreboenden avseende sociala och miljömässiga faktorer? Vad är det för typ av äldreboenden som vi vill ha och vilka behov har en framtida operatör som vill erbjuda omsorg med hög kvalitet? Hemsö har tillsammans med bland annat Gävle kommun och Ambea hittat ett bra koncept för nybyggnationer av äldreboenden. Bland annat är forskningen om hur äldres boendemiljöer bör utformas en viktig utgångspunkt liksom utemiljöers hälsosamma inverkan. Även olika typer av äldreboenden är en fråga som blir mer och mer aktuell och som Hemsö aktivt diskuterar.

Medverkande:

Fredrik Alvarsson, Projektutvecklingschef, Hemsö Fastighets AB

Lena Isokivelä, Biträdande förvaltningschef Omvårdnad, Gävle kommun

Helle Wijk, Doktor i medicinsk vetenskap, Docent i omvårdnad, Göteborgs universitet

Thomas Persson, Regionchef Syd, Vardaga

Åsa Stenborg, Moderator, Hippodrome

Arrangör: Hemsö Fastighets AB