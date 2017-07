Hur ligger branschen till avseende miljömålet ”giftfri miljö”. Varför är materialflödena viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Maria Wetterstrand inleder och ger sitt perspektiv, därefter modererar och guider hon oss igenom seminariet.

Göteborgs stad, Ulf Kamne, Kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden och Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingsledare Miljö & Energi berättar om hur Göteborg arbetar för att minimera risken att bygga in giftiga ämnen.

Hur kan materialleverantörer och bygg- och fastighetssektorn samverka för att bygga hållbart. Anders Mårtensson VVS fabrikanternas råd och Hans Karlsson VVS info berättar ur deras perspektiv.

Byggvarubedömningen, Jonny Hellman VD på Byggvarubedömningen redovisar hur föreningen kan hjälpa både stor och liten aktör att bygga giftfritt.

Moderator: Maria Wetterstrand

Arrangör: Byggvarubedömningen

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

