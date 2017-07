Fryshuset har ända sedan start vågat prövat nya okända vägar i arbetet med ungdomar. De har ofta varit framgångsrika och även när det har stormat har de hållit fast vid sina idéer.

Hur leder man en organisation av sociala innovatörer? Hur fel får det bli på vägen till goda intentioner? Vad behöver svenska företag förstå när det gäller ungas behov och social hållbarhet? Kom och lyssna på ett lugnt och trevligt samtal med Fryshuset VD Johan Oljeqvist hos CSRPOD:en i livesändning från Aktuell Hållbarhets arena.

Medverkande

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

Åsa Stenborg, programledare CSRPOD

Torbjörn Olofsson, programledare CSRPOD

Arrangör: CSRPOD och Aktuell Hållbarhet

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

